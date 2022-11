“Solisa” integratori alimentari di Isabella Solimeo, un grande successo alla Festa del Cinema di Roma, presentati i nuovi prodotti ne "Il Salotto delle Celebrità", il format di Alessandro Grifa.



Quali emozioni hai provato a presentare i tuoi prodotti ne "Il Salotto delle Celebrità" alla Festa del Cinema di Roma?

Presentare Solisa a Roma, durante la Festa del Cinema, mi ha reso felice, per me è stata una grande soddisfazione. Vedere la mia creatura che man mano cresce, prende forma, evolve, mi spinge a fare sempre meglio e a credere fortemente in questo progetto. A Roma ho presentato il prossimo prodotto di Solisa integratori alimentari, Sollievo, per il reflusso gastroesofageo e le due nuce nate, Solisa Lovely (skincare) e Solisa tisane.

Quali sono le tue impressioni dello show biz?

L’atmosfera e l’organizzazione impeccabile di Alessandro Grifa, sono sicura abbiano fatto stare bene tutti noi. Il panorama su Roma dal rooftop, il buon cibo, la musica, hanno reso tutto magico.Cominciando dal Festival del Cinema di Venezia, alla Festa del Cinema di Roma, mi sono trovata molto bene. I ritmi sono sicuramente molto frenetici, veloci, precisi. Ma l’atmosfera è frizzante e briosa, proprio come piace a me.

Prossimi progetti vip?

Stiamo già organizzando, assieme ad Alessandro Grifa, ideatore de “Il Salotto delle Celebrità”, per il 2023, degli eventi importanti. Vi dicono qualcosa San Remo e Cannes?

Hai conosciuto vari vip? Come si sono trovati nel tuo salotto romano?

Durante la presentazione di Solisa e durante l’apericena al settimo piano, nel rooftop del Radisson Blu GHR hotel, a pochi passi dall’Auditorium Parco della Musica, sono stati presenti numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.Ho conosciuto tanti di loro, ma soprattutto sono felice che abbiano conosciuto Solisa e che ora stiano provando i prodotti.

Ti sei divertita?

Io mi sono goduta a pieno tutta la giornata. Dal preparare la sala per la presentazione Solisa, dall’organizzazione con “Il Salotto delle Celebrità”, al passaggio sul red carpet durante Festa del Cinema di Roma. Ciliegina sulla torta l’apericena e il dj set, nel meraviglioso rooftop del Raddison Blu GHR hotel.