I4Flight: nasce la polizza contro la cancellazione dei voli

I4T presenta la prima polizza che risarcisce costi e penali in caso di cancellazione del volo da parte del vettore, disponibile in esclusiva sul portale per gli agenti di viaggio.

C’è un nuovo strumento assicurativo pensato per le agenzie che organizzano pacchetti per i propri clienti, assemblando voli e servizi a terra: è I4Flight, la nuova polizza sviluppata da I4T che risarcisce i costi e le penali derivanti dall’annullamento di un volo da parte del vettore prima della partenza.

In agenzia, la cancellazione di un volo è sempre sinonimo di stress, perdite di tempo e, spesso, di esborsi economici notevoli. Se è vero, infatti, che la compagnia aerea è tenuta a rimborsare il volo annullato, aggiungendo in certi casi anche un indennizzo al costo del biglietto, è altrettanto vero che, tra penali e riprotezioni, i costi lievitano ben al di sopra di quanto corrisposto dal vettore. A ciò va aggiunto che la normativa imputa all’organizzatore tutti i costi legati alla riprotezione o all’annullamento del pacchetto stesso.

I4Flight interviene risarcendo le penali dei servizi a terra non utilizzati in caso di rinuncia al viaggio e gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’emissione di biglietti aerei alternativi in caso di riprotezione. La polizza vale inoltre indipendentemente dalla destinazione, dalla compagnia aerea, dal momento e dalle cause dell’annullamento del volo, che possono essere tantissime: fattori esterni e imprevedibili, come uno sciopero o condizioni meteo avverse, ma anche cause imputabili direttamente al vettore, come un overbooking o la decisione di eliminare una tratta dalla programmazione.

I4Flight è disponibile in esclusiva per gli agenti di viaggio sul portale trade I4T e viene offerta come copertura integrativa delle polizze medico/bagaglio/annullamento tradizionali. Il premio è commissionabile e, come tutte le coperture legate all’annullamento, la polizza può essere stipulata fino a 30 giorni prima della partenza oppure, a condizioni più favorevoli, entro 2 giorni dal momento della prenotazione del volo.

“Abbiamo fatto una ricerca di mercato – dichiara Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T – da cui è emersa l’esigenza per gli agenti di viaggio di tutelarsi e tutelare i loro clienti di fronte a questo genere di problematiche. Ecco perché proponiamo I4Flight, che ha tutte le carte in regola per diventare un bestseller nel panorama delle assicurazioni. In un mercato sempre più competitivo, questa polizza valorizza la professionalità delle agenzie, troppo spesso frenate dal timore dei rischi connessi all’organizzazione diretta dei pacchetti”.