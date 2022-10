"La qualificazione è meritata, sono orgoglioso della squadra e del pubblico che ci ha trascinato"."E' stata una serata coinvolgente ed emozionante. Abbiamo visto le stelle della Champions nel vero senso della parola perchè ad un certo punto mi girava la testa per l'entusiasmo straripante dei nostri tifosi e per il clima affascinante che si è creato in campo"."E' stata una partita molto sentita che abbiamo condotto bene. In certe gare non esistono più gli schemi, il modo di giocare te lo dà l'avversario e la capacità di saper approfittare degli spazi che ti lasciano"."Siamo partiti benissimo, avevamo preparato in questo modo la sfida. E' stato bravo anche lAjax a tenere sempre la gara viva, ma la nostra prestazione è stata di alto livello"."L'infortunio di Anguissa ci ha fatto un attimo calare il ritmo perché non siamo riusciti a fare subito la sostituzione. In quel momento abbiamo preso gol, però poi la squadra è stata capace di riportare la propria intensità in campo"."Sono fortunato ad allenare un gruppo così, ho ragazzi di valori tecnici e professionali. Dobbiamo proseguire sulla idea di gioco che abbiamo sempre espresso e con la stessa mentalità. Stasera faccio un plauso a tutta la squadra. E' stata una bellissima serata".

Così l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato nel dopo gara il quarto successo consecutivo del Napoli in Champions Leaguje, arrivato mercoledì sera dopo che gli azzurri hanno sconfitto per 4-2 l'Ajax, riuscendo a qualificarsi per gli ottavi del torneo con due giornate di anticipo, al pari di Bayern e Brugge.

I gol di Lozano e Raspadori nei primi 16 minuti della partita hanno spianato la strada al Napoli. Al colpo di testa di Davy Klaassen che porta gli olandesi sul 2-1, risponde poi Khvicha Kvaratskhelia che ripristina i due gol di vantaggio dal dischetto. Sempre dal dischetto, Steven Bergwijn porta per poco tempo il risultato sul 3-2. Ma a ridisegnare le distanze, stavolta definitivamente, ci pensa il subentrato Victor Osimhen, che suggella il risultato sul 4-2.

Nel Gruppo A, il Liverpool segue a tre punti il Napoli, in testa a 12. Le due squadre si giocheranno nei prossimi due incontri il primo posto nel girone, per avere la teorica possibilità di un migliore accoppiamento agli ottavi.





