Venerdì 28 Luglio nasce #Gmagic Records, la label che rappresenta l'universo musicale di Giulia Regain, dj dal 2005. Questa nuova etichetta nasce per esprimere con la musica i valori Universali del #Gmagic World, ovvero l'amore, la fede, la libertà, la condivisione, l'avanguardia, la nuova Era dell'Acquario. Infatti, sarà l'etichetta della miniserie della #Gmagic Story, ma si aprirà anche a condividere altre produzioni musicali di Giulia e di altri artisti, specie della nuova generazione e del mondo femminile, sia a livello nazionale che internazionale. Si darà spazio anche ad un concetto di musica in termine di musicoterapia, benessere, all'energia ed a specifiche vibrazioni. Più che di generi musicali, in questo caso, si parla di musica come "unione", anche di vari generi o sperimentazioni fusion. #Gmagic Records, in generale, propone un sound sospeso tra melodic progressive house, deep house, tech house, chill house e pop. La label si può già seguire qui su Instagram con anteprime esclusive https://www.instagram.com/gmagicrecords/ ed è disponibile anche su su YouTube https://www.youtube.com/@GmagicRecords.



Il primo singolo di questa nuova label è "The New Age", in uscita venerdì 28 luglio, è prodotto dalla stessa Giulia Regain. È dedicato all'Era dell'Aquario, in chiave "New Age Olistica". Per quel che riguarda il sound, mette insieme Tech-House, Electro e Progressive Melodic House con la tecnica di mastering denominata VinylMood ™ di Enrico Zavalloni di Atomic Studio a Cesena (FC). Il Mixing e il Mastering sono stati effettuati con una catena ibrida di apparecchiature analogiche e digitali che ha permesso di ottenere una tridimensionalità e un calore unici, conferendo al suono autenticità e dinamica in modo che tutti i dettagli e le suggestioni della musica possano emergere. Lo stesso metodo all'avanguardia è stato applicato per il secondo singolo "Age of Aquarius", che esce il 25 agosto. Chi desidera inviare i propri demo può farlo scrivendo a questa mail: [email protected].



Per Giulia Regain, dj producer da tempo attiva sulla scena internazionale, l'estate 2023 è un periodo pieno di musica ed arte. Sabato 22 luglio ad esempio, ha portato il suo sound, una house decisamente energica ed internazionale, non lontano dai luoghi in cui vive abitualmente, ovvero all'appena rinato Woodpecker Milano Marittima, luogo in cui Il jet set degli anni si incontrava tra gli anni '50, e gli anni '70. Ha fatto ballare un party esclusivo legato a Vip Master Milano Marittima 2023 insieme a Nicolò Peter Foschi (nella foto di Francis Bros sono ritratti insieme). Il pubblico ha davvero molto apprezzato il sound coinvolgente dell'artista.



Nel corso di questa lunga e calda estate, Giulia Regain con il suo #Gmagic TOUR si è già esibita a Londra, al Ministry of Sound, uno dei locali di riferimento in tutto il mondo. Poi sta toccando club e luoghi di riferimento come Little Italy a Marrakech, Fantini Club a Cervia, Pappafico a Ragusa in Sicilia, Woodpecker a Milano Marittima, Spa party, #Gmagic Castle... e tanti altri eventi privati da Luxury & Fashion Dj. Il #Gmagic TOUR porterà ancora quest'estate la "Magia della Musica" sia in Italia che all'estero. Il Tour prevede il djset di Giulia Regain con magici gadget, video ed effetti, tutto coordinato per creare un'atmosfera da favola, piena di "energia positiva" ed una vera e propria experience.



#Gmagic Tour: www.giuliaregain.com

Luxury & Fashion DJ: www.luxuryfashiondj.com