Ancora in crescita (lieve) il numero di contagi Covid in Italia che sono stati 1.597 nelle ultime 24 ore, con il numero di tamponi effettuati che è stato di 94.186 rispetto ai precedenti 95.990 e con il totale dei casi che adesso è salito a 283.180.

Nel dato odierno, è ancora la Valle d'Aosta l'unica regione a non registrare nuovi casi di contagio, mentre sono sette le regioni con il numero di nuovi casi superiore a 100: Lombardia (245), Emilia Romagna (110), Veneto (147), Liguria (114 con meno di 3mila tamponi!), Lazio (163), Campania (180) e Sicilia (106 senza migranti e con soli 4,607 tamponi).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 35.708 (ieri erano 34.734). Tra i positivi, 164 (14 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 1.836 (58 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 33.708 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (ieri erano 32.806).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 211.885 dai 211.272 di ieri. Oggi sono 10 i decessi, con il totale che sale a 35.587.