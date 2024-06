Nuovo ingresso in roster per Alchemy Of Life (Aka Matteo Bosi)

Il One Man Band pubblica l'album di debutto "Journey To Nowhere". L'album, Progressive Metal, è disponibile nei principali digital stores, nel nostro store e nello store della Crashsound Distribution.

Alchemy of Life è il progetto metal di Matteo Bosi, polistrumentista classe 1976. Appassionato di musica dal 1998, ha competenze avanzate nella registrazione in home studio. Ha esplorato molti generi musicali diversi, dall'ambient al rock, colonne sonore, sperimentale, world music, elettronica. La sua prima uscita è stata "Alchemy of Life - Soundtrack A.D. 1312", disponibile su Bandcamp, una colonna sonora strumentale metal per un racconto ghotic-fantasy pubblicata nel 2001.

Da allora ha pubblicato diversi album con diversi mood e generi, tra cui "Note di Viaggio" (rock strumentale), "Memories in Time" (con intime tracce di pianoforte), "Around the World in 80 Instruments" (con strumenti etnici e tradizionali collezionati durante i suoi viaggi all'estero).

Ha suonato in una band melodica hardcore/punk/rock/ska dal 2000 al 2007 ("No Direction"), di cui ha registrato l'album "Torno Subito". Nel 2023-2024 è tornato al metal con il progetto solista "A Journey to Nowhere".

Il lavoro vede la partecipazione del "maestro" Khaled Abbas (insegnante di chitarra MMI) in due assoli e ha ricevuto alcuni input dai suoi amici per i testi e la melodia di alcune canzoni. "A Journey to Nowhere" è stato masterizzato al Real Sound Studio di Parma, Italia.

Spotify

https://open.spotify.com/intl-it/album/57SmRErAvTY1vt6W3FGXR5?si=QT8cc4POQNGlzDokj_E2dg