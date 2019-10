Le antiche case romane - Parte 1

A Roma, i cittadini meno abbienti tendevano a vivere in abitazioni comuni conosciute come insula. Le case unifamiliari conosciute come domus erano principalmente per i ricchi. Queste dimore grandi e confortevoli erano spesso abbastanza grandi da ospitare l'attività del proprietario, la biblioteca, la cucina, la piscina e il giardino. La più antica domus conosciuta risale alla fine del IV secolo a.C. Un grande cambiamento strutturale fu l'introduzione del giardino peristilio intorno al II secolo a.C. Gran parte di ciò che si sa sulle case romane viene dallo studio dell'abitazione a Pompei.

Molte case romane e greche, che appartenessero a ricchi abitanti delle città o poveri contadini, furono costruite attorno a un cortile. Le aperture della casa si affacciavano verso l'interno, verso il cortile, anziché verso l'esterno, verso la strada e altri edifici. Le famiglie vivevano spesso in spazi abbastanza angusti con i loro schiavi e servi, spesso lavoravano i raccolti in casa. Gli scavi nelle case rivelano spesso la prova della trebbiatura dei cereali per rendere i cereali commestibili.

Harold Whetstone Johnston ha scritto in "La vita privata dei romani": Vitruvio, un architetto e ingegnere del tempo di Cesare e Augusto, afferma che la casa dovrebbe essere adatta alla stazione del proprietario, e che i diversi stili di case sono appropriati in diverse parti del mondo, in base al clima. Allo stesso tempo, si deve capire che la casa romana come la troviamo non mostra tanti tipi distinti come la casa americana dei nostri giorni. Il romano era naturalmente conservatore - era particolarmente riluttante a introdurre idee straniere - e la sua casa conservava in generale alcune caratteristiche principali sostanzialmente invariate. La proporzione di questi potrebbe variare con la dimensione e la forma del lotto a disposizione del costruttore, e il numero di stanze aggiunte dipenderà dai mezzi e dai gusti del proprietario, ma il kernel, per così dire, era sempre lo stesso.

Secondo il Metropolitan Museum of Art: Quando si pensa alle abitazioni romane, vengono in genere in mente immagini delle case di Pompei ed Ercolano. Squisitamente conservati dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., questi resti architettonici ci forniscono una visione straordinaria dei modelli domestici dei romani in Italia nel primo secolo d.C. Tuttavia, i resti archeologici dell'impero romano sono ricchi di spazi domestici, che si estendono da il confine occidentale della Spagna agli estremi estremo dell'impero... La casa romana era, come è vero oggi, dove viveva il nucleo familiare. Tuttavia, oltre a ciò, la famiglia includeva i dipendenti di tutti i membri della famiglia. Molti cercano tracce di servitori all'interno dei resti delle case, ma spesso gli schiavi dormivano sulle porte della camera da letto del loro padrone, o in stanze così semplici che le loro funzioni non possono essere facilmente riconosciute.

Il termine abitazione romana può comprendere molti tipi di spazi abitativi. Blocchi di torri mal costruiti e mantenuti in città conosciute come insulae ospitavano le sfere inferiori della società in condizioni pericolose e sovraffollate. Nelle campagne, i poveri vivevano in piccoli villaggi o fattorie, in strutture costruite in pietra. Lo sfruttamento da parte dell'élite del lavoro a noleggio e degli schiavi nelle attività agricole e nella zootecnia fornisce una categoria più insolita di abitazioni romane: stanze all'interno di complessi industriali come le fabbriche di olio d'oliva, dove una forza lavoro viveva durante la stagione di produzione. All'altro estremo della scala sociale, l'élite aveva le sue imponenti case a schiera, e di solito in aggiunta le loro grandi ville o ritiri rurali con vaste planimetrie, numerosi spazi di intrattenimento e ricche decorazioni in marmo, che riflettono l'importanza per l'élite dello spazio domestico per la creazione del loro personaggio pubblico.

La magnificenza di alcune delle grandi case di Roma, anche in epoca repubblicana, può essere dedotta dai prezzi pagati per esse. Cicerone ha pagato circa $140.000, il console Messala lo stesso prezzo, Clodius $600.000, il prezzo più alto che conosciamo. Tutti questi erano sul Palatino, dove anche il terreno era costoso.

Continua...

Con il contributo di Le Pietre Srl