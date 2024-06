Roma - "Con la fine dell'anno scolastico e il pensiero va inevitabilmente alle vacanze. Certo, non proprio tutti gli studenti pensano, in questo momento, alle vacanze: gli studenti delle classi 3^ Secondaria di Primo grado e di 5^ Secondaria di Secondo grado stanno sicuramente pensando, non senza qualche timore, agli Esami di Stato che da qui a breve saranno chiamati a sostenere".

Lo ha detto all'Adnkronos Suor Anna Monia Alfieri Cavaliere al Merito della Repubblica ed esperta di politiche scolastiche.

"L'esame è un momento importante nella vita di ogni studente, perché si tratta del momento in cui si fanno i conti con il proprio percorso, con l'impegno e l'attenzione che si sono dimostrati in itinere. Credo, pertanto, che il momento dell'esame sia un momento altamente formativo per tutti. - ha continuato Suor Anna Monia Alfieri - Mi auguro che a questa tappa tutti gli studenti giungano preparati e possano contare sull'aiuto e il sostegno dei loro genitori e dei loro insegnanti. L'esame non coincide con il percorso ma ne rappresenta il momento finale. Proprio per questo è di massima importanza l'impegno e l'applicazione allo studio che si sono profusi durante l'anno".

"Auguro, allora, a tutti gli studenti di incontrare commissari pronti a fare emergere le competenze e le abilità di ciascuno, le esperienze vissute in tutti i campi, esperienze che arricchiscono il bagaglio di conoscenze e di competenze. Ecco perché condivido lo sforzo compiuto dalle scuole nell'ambito della didattica orientativa: si tratta di un sforzo che vuole far sì che gli studenti siano consapevoli del proprio percorso e della propria responsabilità. Concludo con un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che si stanno preparando agli esami: lo studio e il sacrificio di oggi saranno ricompensati ampiamente domani", ha concluso Suor Anna Monia Alfieri.