Torna l'appuntamento con la Formula E, il campionato riservato alle monoposto elettriche. Sabato 12 gennaio si correrà infatti l'ePrix di Marrakech, seconda gara della stagione 2018-19.

Dopo il successo in Arabia Saudita Antonio Felix da Costa (BMW) cerca conferme, ma il campione in carica Vergne è in agguato. Diretta tv e streaming su Italia 1 ed Eurosport.