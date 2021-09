uno degli appuntamenti macro del giorno era la decisione della politica monetaria della Riksbank, la banca centrale svedese.

Alla fine l'istituto ha deciso di lasciare il costo del denaro allo zero per cento, come ampiamente previsto dagli analisti. Oltre a mantenere invariato il tasso di interesse, la banca centrale di Stoccolma ha inoltre annunciato che il programma di acquisto titoli andrà avanti nel quarto trimestre secondo le precedenti decisioni.

Adesso i fari sono puntati sulla FED, che deciderà domani.