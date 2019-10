Ritornano le serate universitarie targate Radio Waual Molly Malone Pub di Lecce(Via F. Cavallotti 2, 73100 Lecce). Venerdì 18 Ottobre(Ingresso gratuito – ore 22.00) gli spazi esterni del pub leccese ospiteranno il Welcome Party, un evento pensato per accogliere e festeggiare il nuovo anno accademico. Durante la serata si esibirà un progetto roots reggae, i “Paradighi Band”, composto da Michela Giannini aka Missmykela alla voce, Roberto Mangialardo alla chitarra, Alberto Manco alla batteria e Antonio Cardinale al basso.



RadioWau è la web radio delle Studentesse e degli Studenti dell’Università del Salento, fondata il 16 Aprile del 2012 per rispondere all'esigenza di uno spazio libero e stimolante.

Da allora, hanno raggiunto importanti traguardi: più di 200.000 ascolti, 3.000 download, una programmazione ricca ed eterogenea e un’assidua partecipazione ad eventi locali, nazionali e internazionali.

I programmi di RadioWau, trasmessi su www.radiowau.it, sono interamente ideati, gestiti e realizzati dalle studentesse e dagli studenti dell’Unisalento, impegnati nella diffusione di un palinsesto che va in onda dal Lunedì al Venerdì, dalle 16 alle 19 circa.