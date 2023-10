Scoperto l'ultimo smartphone del produttore cinese, lo Xiaomi 13T Pro, lanciato a settembre 2023. Si tratta di un telefono con un enorme potenziale. Luminosità molto elevata, un ottimo processore e un'impressionante copertura posteriore in pelle vegana.

Il telefono viene fornito in una scatola che include un alimentatore da 120W, una porta USB

La sensazione e la consistenza di questo cellulare sono impressionanti, è molto leggero, pesa solo 200 grammi e il produttore dichiara che è sottile circa 8,6 mm. La cover posteriore è realizzata in pelle vegana ed è certificato IP68.

Lo schermo si sblocca con un'impronta digitale tramite un sensore posto sotto il display; sono inclusi 5G e WiFi 7, oltre a Bluettoth 5.4, NFC, Google Pay e l'ultima versione di USB-C.



Display Xiaomi 13T Pro

Il tipo di display montato è un OLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 1,5, una densità di 460 PPI, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità di picco di 2.600 nit.

Non si percepiscono difetti o imprecisioni nei colori e lo schermo è chiaramente visibile in tutti i tipi di luce solare.

Il processore è il famoso Media Tek Deimensity 9200 composto da quattro Cortex A55, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna non espandibile.



Batteria Xiaomi 13T Pro

La batteria ha una capacità di 5000 mAh, con autonomia media, un processore molto potente ed è in grado di giocare, ma consuma molto e rimane carica in media del 20% al giorno in condizioni di stress moderatamente elevato.

Software Processore.

Il software è Android 13 e tutte le patch di sicurezza sono garantite per cinque anni.

L'interfaccia utente è MIUI.



Fotografia e video

Il comparto fotografico è il seguente: