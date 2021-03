Lo scontro diretto che si è disputato venerdì al Tardini, anticipo della 9.a giornata di ritorno di Serie A, ha visto prevalere il Genoa che in trasferta ha battuto il Parma 1 -2, conquistando tre punti d'oro in chiave salvezza.

La formazione di Ballardini va in svantaggio al 16' a seguito di una splendida rovesciata di Pellè. Il Parma, non si accontenta e cerca di aumentare il proprio vantaggio, ma senza riuscire però a concretizzare.

Nella ripresa, il Genoa mette in campo Scamacca che al 50' prima pareggia deviando un cross di Zappacosta a due passi dalla porta, e al 69' raddoppia dalla distanza con un destro a giro che si infila vicino al palo più lontano.

Gli emiliani, nonostante gli sforzi prodotti, nel match report le parate di Perin saranno 8, contro 1 sola di Sepe, non riescono a pareggiare, rimanendo così penultimi a 19 punti nella classifica di Serie A dove, invece, il Genoa, adesso a 31 punti, si allontana sempre di più dalla zona calda.

Così il tecnico del Genoa, Ballardini, ha commentato l'incontro:



Queste le parole del tecnico del Parma, Roberto D'Aversa: "A commentare una sconfitta dopo una partita del genere si fa fatica. Abbiamo fatto un’ottima gara, lo dimostra il numero di occasioni create, abbiamo concesso tre situazioni di cui una era un tiro da fuori area, purtroppo alla fine i numeri più importanti sono quelli legato al risultato finale. Nonostante abbiamo avuto 9 occasioni dalla nostra parte, di cui 3 nell’area piccola, alla fine abbiamo purtroppo perso 1-2 e c’è rammarico per questo dovuto alla prestazione, sul campo credo siamo stati superiori ma il verdetto finale non dice questo.I gol subìti sono tanti, bisogna ragionare sul fatto che da quando sono arrivato comunque è un numero costante. Tale numero è aumentato in tutto il campionato, molto probabilmente le disattenzione che ci possono essere, possono essere dovute alla mancanza di pubblico. Spesso e volentieri abbiamo concesso gol su errori individuali molto probabilmente dovuti anche alla situazione di classifica perchè magari non ti fa stare sereno. Credo che quando stai facendo un’ottima gara, sei in vantaggio contro una squadra e sei superiore in tutto devi rimanere determinato fino alla fine della partita per portare a casa il risultato pieno. Si analizzano le partite e si lavora sugli errori che si commettono.Come non ci si deve esaltare per la vittoria contro la Roma, così non dobbiamo abbatterci dopo un risultato negativo; bisogna ragionare su ogni singola partita, una possibilità che avevamo in mano che la siamo fatta sfuggire, lavoriamo per l’impegno successivo che ci vede in una trasferta importante come quella di Benevento. La pausa sarebbe l’occasione per poter lavorare, dare un po’ più di condizione fisica, risistemare gli infortunati, ma ci sono i nazionali, quindi in quella settimana si lavorerà con un numero di giocatori non completo. Sicuramente ci servirà per recuperare gli infortunati".