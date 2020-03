Oggi Huawei ha svelato i nuovi top di gamma appartenenti alla serie Huawei P40.

Gli smartphone presentati oggi sono il Huawei P40, il Huawei P40 Pro ed il Huawei P40 Pro+.

Questi dispositivi sono degli ottimi top di gamma che vanno ad affiancare un dispositivo di fascia media come il Huawei P40 Lite presentato qualche settimana fa.

Questi tre smartphone offrono delle ottime prestazioni in tutti gli ambiti di utilizzo, supportano le reti 5G, ma il loro vero punto di forza dovrebbe essere il comparto fotografico.

Insomma, questi prodotti sembra che non abbiano punti deboli, ma in realtà un piccolo problema (almeno per alcuni) c'è ed è rappresentato dal fatto che utilizzino i HUAWEI Mobile Services al posto dei Google Play Services.

Di seguito sono riassunte in breve le loro principali caratteristiche.

Huawei P40

Display: OLED, 6.1″, Full HD+

CPU: Kirin 990 5G

GPU: Mali-G76 MP16

RAM: 8GB

Memoria interna: 128GB (espandibile fino a 256GB)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 5G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/GALILEO, NFC

Fotocamera frontale: doppia (32MP + sensore ad infrarossi)

Fotocamera posteriore: tripla (50MP OIS + 16MP grandangolare + 8MP teleobiettivo con zoom ottico 3x e zoom digitale 30x), flash LED

Batteria: 3800 mAh con ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, Huawei Acoustic Display, certificazione IP53

Huawei P40 Pro

Display: OLED 6.58″ QHD+ refresh rate 90Hz

CPU: Kirin 990 5G

GPU: Mali-G76 MP16

RAM: 8GB

Memoria interna: 256GB (espandibile)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, eSIM, dual standby, 5G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/GALILEO, NFC

Fotocamera frontale: doppia (32MP + sensore ad infrarossi)

Fotocamera posteriore: quadrupla (50MP OIS + 40MP grandangolare + 12MP teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5x e zoom digitale 50x + sensore ToF), flash LED

Batteria: 4200 mAh con ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, Huawei Acoustic Display, certificazione IP68

Huawei P40 Pro+

Display: OLED, 6.58″ QHD+, refresh rate 90Hz

CPU: Kirin 990 5G

GPU: Mali-G76 MP16

RAM: 8GB

Memoria interna: 512GB (espandibile)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, eSIM, dual standby, 5G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/GALILEO, NFC

Fotocamera frontale: doppia (32MP + sensore ad infrarossi)

Fotocamera posteriore: quintupla (50 MP OIS + 40MP grandangolare + 8MP teleobiettivo periscopico con zoom ottico 10x e zoom digitale 100x, tecnologia Super Sensing, OIS + 8MP teleobiettivo con zoom ottico 3x, OIS + sensore ToF), flash LED

Batteria: 4200 mAh con ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, Huawei Acoustic Display, certificazione IP68