"EGO VICI MUNDUM" di CHIARA TAIGI

Il momento... la Storia di una prima... "Io ho vinto il Mondo!"

Rappresentata il 4 Aprile 2022 - Real Chiesa di San Lorenzo a Torino.

Il soprano CHIARA TAIGI con la Prima esibizione di una sua opera, “Ego Vici Mundum... Io ho vinto il Mondo!” ha portato e trasportato il pubblico in grandi emozioni ed energia, riscuotendo un successo di completo coinvolgimento del pubblico e catturando la sua completa attenzione.

Un pubblico che ha riempito alla massima capienza tutti i posti disponibili in un luogo storico e suggestivo, la Real Chiesa di San Lorenzo a Torino. In breve... Emozioni, canto, parole e musica...

Chiara Taigi è stata accompagnata magistralmente all'organo dal M° Federico Tollis e con una straordinaria partecipazione dell'Attrice Beatrice Bonino , un evento organizzato dall'Associazione Concertante nel Progetto "Arte e Musica" XVI edizione, diretto dal presidente Dott. Giorgio Griva e con il patrocinio del Comune di Torino.

La scena e l’atmosfera densa di significato, sul suolo di fronte all’altare, una croce composta da sette candele accese, come i passi dell’opera, accompagnate da altrettante rose bianche…

La scena ha ospitato il canto, la recitazione e la musica dell’organo, con sette “passi” che, accompagnando idealmente Gesù alla Croce, riflettendo sulla forza e cancellando la sofferenza, ha mostrato un costante dualismo tra simbolismo esplicito ed implicito, trasformando molte volte il significato della scena.

Abbiamo ascoltato particolari passaggi di canto che hanno spaziato dal barocco alla scuola napoletana del ‘800, ognuno legato al preciso significato di ogni passaggio recitato.

Ego Vici Mundum è una idea di Chiara Taigi, della quale ha scritto tutta la parte recitata, la struttura musicale e la sceneggiatura, con la quale vuole condividere alcuni punti di vista e far riflettere del perché si vince anche nel momento in cui tutto sembra perso, fornendo importanti punti di riflessione e forza spirituale in questo momento storico.

Tra i molteplici momenti di grande intensità si evidenziano i momenti della salita sul Golgota e le donne di Gesù, il momento dell’attesa che si trasforma in forza ed in un messaggio, un momento magico di simbiosi tra canto e recitazione, il momento della Morte che non è tristezza ed un finale a sorpresa nel qual si comprende perché che si vince nel momento che tutto sembra perso, una elaborazione personale del reale significato di tale gesto...

“Ego Vici Mundum... Io ho vinto il Mondo!” è un progetto da Chiara Taigi con canto di musica sacra, musica e recitazione e nel suo progetto si svilupperà, dopo questa prima, in altri ambiti e con altre componenti artistiche per dare maggior forza al messaggio e alle emozioni che toccano le corde dell'anima.

Si ringrazia la Real Chiesa di San Lorenzo, Mons. Roberto Repole, Don Paolo e tutti i collaboratori per la disponibilità e l’accoglienza nella propria chiesa.

Si ringrazia l’Associazione Concertante nella persona del presidente Dott. Griva per aver creduto ed aver fornito il suo appoggio al progetto nella sua prima implementazione.

Si ringrazia Padre Alberto Maggi per l'ispirazione ed il suo contributo spirituale e come biblista, per la rete di TV2000 l’interesse e lo spazio dedicato, LazioTV per la sua ospitalità ed interesse culturale sul tema.

Come menzione delle presenze al Concerto citiamo il noto regista Stefano Poda, Palazzo Barolo nella persona di Dott.ssa Silvana Berta, il giornalista Giorgio Gervasoni, la comunità di Villarbasse e la presidente delle dimore storiche di Villarbasse Dott.ssa Piera Capello, la presidente dell'Accademia Albertina Dott.ssa Paola Gribaudo, la Fondazione Colonnetti Dott.ssa Rosy Alciati, Festival Laudes Paschales Dott.ssa Antonella Lo Presti, il tenore Filippo Pina Castiglioni e molte altre personalità della cultura di Torino.

"Ego Vici Mundum" Opera tutelata su Patamu Registry Numero di deposito n° 177515

