Annunciate le nominations dei riconoscimenti assegnati dai critici di Chicago, i Chicago Film Critics Association Awards con cui ogni anno eleggono i migliori film e le migliori interpretazioni della stagione.

Nella storia di questo premio su 35 edizioni, il vincitore della categoria Miglior film è stato confermato agli Oscar 12 volte.

Per la categoria Miglior attore troviamo nella cinquina:

Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Andrew Scott (All of Us Strangers)

Teo Yoo (Past Lives)