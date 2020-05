Lettera aperta

all'Assessore alla Polizia locale: Luigi Marcello

La polizia locale nella nuova sede“Fusse che fusse la volta bona!” recitava l’indimenticato Nino Manfredi in dialetto “ciociaro”. Rubiamo la frase all’attore per dare un consiglio di prima mano secondo un precedente articolo sul quotidiano “il Centro” in data giugno 2018 in cui l’accordo quadro tra l’amministrazione comunale e l’Agenzia del demanio, scritto nero su bianco nel protocollo d’intesa che il sindaco Francesco Menna ha chiesto di inserire all’ordine del giorno, dopo anni e anni di attesa finalmente potrebbe essere la volta buona per il trasferimento della sede del corpo dei vigili urbani sito in Piazza Gabriele Rossetti 45 dalla, ormai insufficiente e inadeguata allo scopo, in una sede più confacente. La nuova sede potrebbe trovare ospitalità nei locali della ex Polizia Stradale sita in corso Giulio Cesare. Si era parlato qualche anno fa di un possibile trasferimento. La nuova sede occuperà uno spazio più ampio e vi troveranno posto tutti i servizi espletati dal corpo, compreso il parco auto, che attualmente si trova presso il parcheggio multipiano. Sarà inoltre facilitato per il possibile e tempestivo appoggio del commissariato di pubblica sicurezza qualora sarà necessario, inoltre sarebbe anche più sicuro per l’accesso ai disabili e uffici adeguati a prendere denunce e quant’altro in totale riservatezza rispettando la privacy del cittadino, di cui ora è sprovvista. L’attuale sede per un corpo che in continuo aumento di organico non poteva più essere ospitato nell’attuale sede. Si suppone inoltre che il trasloco potrebbe essere effettuato gradualmente, così da non recare troppi disagi ai cittadini.

Associazione Movimento Iustitia Nova



Il Segretario Provinciale

Orlando Palmer