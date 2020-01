(di Vincenzo Petrosino, SALERNO) Anche questa candidata esclusa... e chiedere spiegazioni non serve. Anzi da questo momento come in tante altre occasioni, ogni cosa che dirà sarà oggetto spesso di insulti e i fan diranno "è stata esclusa e ora si lamenta".

Si tratta di Rosella Cerra, la più votata alle "regionarie" per la Calabria del M5s ma non presente in lista tra i candidati dei 5 Stelle, che sul suo profilo social si definisce "insegnante, grillina, ambientalista e meridionalista"!

Probabile, adesso, che la attenda la solita reprimenda ormai abituale al movimento e ai grillini della rete. Prima eri un Pdiota... traditore... poi diventi un leghista traditore... Se esci dal M5s ti diranno che lo fai per i soldi... è tipico essere trasformato da idolo a pezza da piedi, da scienziato a imbecille, da votato ad esiliato. Se non si troncano alla base questi comportamenti, inutile stare a lamentarsi.

Un giorno un Senatore ad alcune mie domande rispose: "Benvenuto nel Movimento 5 stelle... E CREDO di avere compreso".

Da sempre nel Movimento esistono metodi simili che colpiscono quasi sempre coloro che non si desidera fare andare avanti. Stranamente, spesso quelle persone sono le più preparate o quelle più vicino ai territori.

Molti giornalisti dovrebbero ascoltare per qualche ora coloro che sono stati coinvolti nel M5s , comprendere a fondo di quale particolare macchina si parla e trarne le dovute conclusioni. Certo questo "NUOVO Movimento 5 stelle" non è quello di un tempo... tanto che oggi non si riesce a capire che razza di "computer" siano diventati quelli che lo rappresentano, come "funzionino" e che memoria abbiano.

E per questo, stendiamo un velo pietoso sul "sistema operativo".