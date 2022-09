COMUNICATO STAMPA

Esprimiamo profonda solidarietà all’Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate ed al suo Presidente, dott. Giuseppe ALVITI, che questa mattina hanno avuto un risveglio sicuramente poco piacevole, quando all’apertura della loro sede locale in Miano (NA), hanno potuto costatare che l’esterno della sede è stata oggetto nella notte di atti vandalici.

Il Direttore Generale, Salvo Abbruzzese, condannando fermamente e con ogni mezzo, dichiara che tale gesto ed auspicando si sia trattato esclusivamente di una ragazzata, pur mantenendo alta l’attenzione sul caso, non escludendo che simili azioni possano essere letti come atti persecutori ed episodi intimidatori nel vile tentativo di intimorire chi è da sempre in prima linea a sostegno e difesa dei più deboli, a supporto di una categoria molto spesso bistrattata e poco considerata, nonostante il rilevante alto impatto sociale che la stessa ha quotidianamente nella comunità proprio nel garantire la nostra Sicurezza Sussidiaria in supporto delle altre Forze Preposte e delle Forze dell’Ordine, intendiamo manifestare la nostra vicinanza e solidarietà.