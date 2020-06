RITEX (Reserve Integrated Tactical Exercise): questa la denominazione dell'esercitazione portata a termine da una Task Force Italiana assieme ad assetti francesi e finlandesi e a due plotoni irlandesi e malesi.

L'attività addestrlativa pianificata coordinata dalla Joint Task Force Lebanon- Sector West, è servita per testare le capacità di coordinamento e cooperazione dei vari assetti che compongono la riserva, unità tatticamente indispensabili per assicurare il margine di manovra di cui necessita la missione in Libano UNIFIL.

Le comunicazioni hanno avuto un ruolo di primo piano nella verifica della interoperabilità tra i vari assetti come anche la realizzazione di un posto comando tattico (Tactical Command Post) destinato alla gestione e supervisione delle attività addestrative delle varie articolazioni e centro nodale delle attività C4i (comando controllo computer comunicazione intelligence).

Il confronto tra i diversi contingenti durante questa attività addestrativa è stato un vero e propri momento di crescita professionale e di miglioramento delle capacità di gestione, interazione e cooperazione per i peacekeeper che ogni giorno sono operativi in una AoR di più di 650 km quadrati tra il fiume Litani e a Blue Line.