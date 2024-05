Il brano dell’eclettica cantautrice sugli stores digitali e dal 3 maggio nelle radio.

“Autotune” è il nuovo singolo dell’eclettica artista giorgiamariasara, sui principali stores digitali e dal 3 maggio nelle radio italiane in promozione nazionale. Produzione artistica ben strutturata e curata nei minimi dettagli, firmata da Marco “Mandama” Dorizzi, vestita da arrangiamenti sì di tendenza, ma senza mai perdere di vista una ricerca evolutiva degna di nota, che dona al progetto una prorompente originalità e firma stilistica. L’interpretazione vocale di giorgiamariasara fa tutto il resto: mix letale tra sottile ironia, erotismo ed eleganza e il cocktail è servito. Con o senza ghiaccio non ha alcuna importanza, dipende dalla stagione… sarà comunque destinato ad entrare in testa!

Il brano disegna la fotografia di un’epoca in cui anche l’anticonformismo segue il copione (spesso caricaturale) di uno specifico personaggio. Tutto è già codificato e pare che non sia possibile essere senza apparire, mentre è assolutamente plausibile il contrario. “Autotune” parla di rassegnazione, parla di rinunciare alle proprie peculiarità per uniformarsi, per trovare rifugio in una costruzione di sé che diventa ossessione, palliativo ma anche, in qualche modo, palliativo.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/21qK7xRQiJa9en2EZuCIPZ?si=6e10c3a9f1e94604

“Voglio l’autotune, una marcia in più, un naso all’insù, un profilo cool.” giorgiamariasara

