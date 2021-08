Le stime riguardo l'inflazione nell'Eurozona segnano un balzo importante, ben oltre quanto si aspettassero gli analisti.

I prezzi al consumo salgono infatti in media del 3%, e questo finirà per creare ancora più pressione all'interno del board della BCE, dove alcuni falchi già si fanno sentire per rivedere la politica degli stimoli all'economia.

La Banca centrale europea finora ha tenuto un atteggiamento più accomodante rispetto alla Federal Reserve, perché convinta che l'inflazione rallenterà di nuovo l'anno prossimo.