Dopo il rinvio del lancio di mercoledì a causa delle avverse condizioni meteo in Florida, NASA e SpaceX hanno fissato per sabato 30 maggio il prossimo tentativo per la missione Demo-2, che segna la ripresa dell'invio nello spazio di astronauti della Nasa dal suolo americano dal 2011.

"I nostri team hanno lavorato in sinergia in un modo davvero incredibile, prendendo sempre ottime decisioni", ha dichiarato oggi l'amministratore della NASA Jim Bridenstine.

Il lancio della missione, a cui è stato assegnato il nome Launch America, è previsto per le 21:22 ora italiana (15:22 ora locale) di sabato.

La ripresa dell'evento inizierà alle 17 (ora italiana), con un conferenza stampa post-lancio prevista per le 00:30 di domenica 31 maggio.

L'attracco della navetta Crew Dragon alla Stazione Spaziale Internazionale è fissato alle 16:29 di domenica, a cui seguirà alle 19:05 la cerimonia di benvenuto. Alle 21:15 è prevista la conferenza stampa conclusiva dal Johnson Space Center.

Ma anche per sabato vi è il 60% di probabilità che le condizioni meteo non siano ottimali per il lancio. Se ciò dovesse accadere, il rinvio sarà di 24 ore, con il nuovo lancio che verrà effettuato domenica 31 maggio alle ore 21.