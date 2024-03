L'Irlanda affiancherà il Sudafrica nel caso di accusa di genocidio promosso davanti alla Corte Internazionale di Giustizia contro Israele.

Annunciando la decisione, il ministro degli Esteri irlandese, Micheal Martin, ha detto che, mentre spetta al tribunale dell'Aia decidere se si stia commettendo un genocidio, ha ribadito che l'attacco di Hamas del 7 ottobre e che gli eventi attuali a Gaza rappresentano una "palese violazione del diritto internazionale umanitario".



"La presa di ostaggi, il rifiuto intenzionale di assistenza umanitaria ai civili, il prendere di mira civili e infrastrutture civili, l'uso indiscriminato di armi esplosive in aree popolate, l'uso di beni civili per scopi militari, la punizione collettiva di un intero popolo... L'elenco potrebbe continuare", ha detto Martin, "ma deve finire. Il punto di vista della comunità internazionale è chiaro. Quando è troppo è troppo".

Martin ha anche detto che la situazione "non potrebbe essere più difficile".

"Metà della popolazione di Gaza si trova ad affrontare una carestia imminente e il 100% della popolazione si trova ad affrontare una grave insicurezza alimentare. Come ha detto il Segretario Generale delle Nazioni Unite mentre ispezionava le lunghe file di camion di soccorso bloccati in attesa di entrare a Gaza durante la sua visita a Rafah lo scorso fine settimana, è tempo di inondare veramente Gaza di aiuti salvavita. La scelta è chiara: aumento o fame. Oggi faccio eco alle sue parole".

Di contro, in questi giorni, gli Stati Uniti hanno approvato il trasferimento di bombe e aerei da combattimento per miliardi di dollari a Israele, anche se esprimono pubblicamente preoccupazione per un'offensiva militare prevista a Rafah.

Il Washington Post, citando funzionari anonimi, riferisce che i nuovi pacchetti di armi includono più di 1.800 bombe MK84 da 900 kg e 500 bombe MK82 da 225 kg.





Crediti immagine: Micheal Martin