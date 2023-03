Oggi il presidente cinese Xi Jinping ha ospitato il presidente della Bielorussia Lukashenko.

Durante l'incontro, la Cina ha auspicato colloqui di pace per la crisi ucraina e invitato ad abbandonare la mentalità della Guerra Fredda.

È stato poi citato il documento in dodici punti per la pace in Ucraina, pubblicato la scorsa settimana da Pechino. Il presidente Xi ha più volte sottolineato che la Cina promuove la pace. /p>

Da parte sua Aleksandr Lukashenko ha espresso il proprio sostegno al piano di pace cinese.