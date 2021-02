“Esprimiamo forte apprezzamento dell’iniziativa della giunta regionale lombarda, che ha approvato una delibera che esenta dal pagamento delle spese sanitarie di specialistica ambulatoriale i Vigili del Fuoco, le forze armate e di Polizia, la Protezione civile e gli agenti di Polizia locale, in caso di infortuni durante il servizio e anche in caso di dimissioni dal Pronto soccorso in codice bianco”.

Così Fernando Cordella Presidente A.N.P.P.E. VV.F. (Associazione Nazionale per la Prevenzione e le Emergenze – Vigili del Fuoco). Condividiamo e rilanciamo le parole della vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Letizia Moratti:“Non potevamo non avere un'attenzione di riguardo verso questi operatori impegnati ogni giorno sul territorio per garantire ordine e sicurezza. E' un segnale importante per testimoniare la nostra vicinanza concreta e il nostro ringraziamento a chi quotidianamente svolge un lavoro a servizio della collettività, spesso mettendo a repentaglio anche la vita".

“Adesso l’obiettivo che dobbiamo raggiungere” – afferma Cordella – “è estendere a tutte le regioni, che al momento non applicano questa norma, l’iniziativa della Lombardia, in modo che qualsiasi Vigili del Fuoco, su tutto il territorio nazionale che si trova costretto a utilizzare le strutture sanitarie, possa usufruire dell’esenzione del ticket sanitario”.