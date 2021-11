Nonostante il titolo di campione del mondo 2021 sia già suo, Fabio Quartararo (Yamaha) non si accontenta e corre per vincere anche nelle ultime due gare che mancano alla fine della stagione, come dimostra il miglior tempo conquistato nelle libere del venerdì del "Grande Prémio Brembo do Algarve" con il tempo di 1:39.390, superando di un decimo e due decimi, rispettivamente, le Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller.

Buona la prestazione di Mir (Suzuki) che si è piazzato subito dietro le Ducati , così come delle Honda, con Alex Marquez (LCR Honda), Pol Espargaro (Honda) e Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) che sono entrati nella classifica dei primi 10 migliori tempi di giornata.

Sesto miglior tempo per la Pramac di Zarco, ottavo per l'Aprilia di Aleix Espargaro e decimo per l'altra Suzuki di Rins.

Da ricordare che Marc Marquez questo fine settimana non gareggia a causa di una caduta in allenamento, avvenuta lo scorso 30 ottobre, alla guida di una moto da Enduro. Non si conoscono al momento le reali conseguenze dell'incidente che, evidentemente, sono più gravi di quanto inizialmente era trapelato più o meno ufficialmente, quando si era parlato di leggera commozione cerebrale.