POP DA SOGNO

Giovedì 24 novembre alle ore 18 la Galleria Patrizia Anastasi Arte di Viale Giuseppe Mazzini 1 Roma, presenterà la collettiva d’arte “Pop da sogno”, un grande evento che riaprirà le porte alla vita, all’arte, alla condivisione, al sogno e alla socialità.

Pop da Sogno cerca proprio di invitare a non smettere mai di sognare, di lasciar spazio all’immaginazione e alla fantasia.

Grazie all’aiuto di 5 artisti e con le loro opere d’arte, sarà sicuramente più semplice renderlo possibile. 5 artisti “POP” e “SOGNATORI”.

Attraverso questo evento avviene l’incontro tra POP ART ed ELEGANZA.

La Pop Art nasce come abbreviazione di Popular Art, che, tradotto in italiano, significa letteralmente arte popolare. Eleganza è invece l’insieme di grazia e semplicità, rivelando cura e buon gusto senza eccessiva ricercatezza.



In un contesto prestigioso ed elegante come la Galleria Patrizia Anastasi Arte saranno dunque cinque gli artisti che esporranno le loro opere.



• Euplemio Macrì

I colori ‘caldi’ della pittura di Euplemio Macrì sono inconfondibili, uno stile definito anche onirico-poetico. Usa acrilici con materie, inchiostri, grafiche, immaginari fotografici e tele modulari interdipendenti. Viene definito un artista eclettico, versatile ed eterogeneo.



• Francesco Patanè

“Imperfection is beauty” è il motto che guida l'artista nella sua produzione artistica, conducendolo ad utilizzare i materiali e tecniche non tradizionali. L'emozione ed il coinvolgimento dello spettatore sono sempre i suoi obiettivi principali.



• Alessio Costantini

Muovendosi in una ricerca fatta di metamorfosi, racchiude la duplicità del viaggio fisico e quello mentale, associandoli. Il colore rimane sempre il vero protagonista delle sue opere: è, non a caso, influenzato dall’astrattismo e dall’action painting.



• Maura Bruno

Nelle sue opere rappresenta i fiori; fiori, che oltre per i colori, sono terapeutici nella loro più intima natura. Ogni colore utilizzato è legato alle emozioni e, a sua volta, le genera. Combinare i colori permette all’osservatore di riequilibrare e stimolare il proprio stato d'animo.



• Mitzi Simonetti

Artista che con il suo lavoro va alla ricerca di una crescita interiore, privilegia un collegamento e una fluidità tra corpo-mente-anima. Sceglie la donna come soggetto per eccellenza nella sua matura femminilità e ne ritrae l'essenza. Attraverso le sue opere si ha un ritorno al disegno e alla grande eleganza.



La collettiva sarà impreziosita da diverse eccellenze per rendere questa inaugurazione unica nel suo genere a partire da Romabestplace (www.romabestplace.com), il magazine cult della Capitale che si occupa di lifestyle, arte contemporanea, design e molto altro. La rivista capitolina del lusso per eccellenza.

In questo meraviglioso viaggio di Pop da sogno, non può mancare un ottimo cocktail. Per questo l’aperitivo è stato affidato alla celeberrima Azienda Molinari (Instagram @molinarisambuca_it) che ci porta a scoprire sempre dei gusti nuovi e raffinati, unici e inconfondibili.

Per farci addentare ancora di più nella dimensione onirica, sarà presente anche il celebre tatuatore Vittorio Viola TATTOO STUDIO (Instagram @gsmtattooer) che con i suoi tatuaggi ci porterà a sognare e realizzare sempre cose diverse e nuove, anche sulla nostra pelle.

Il tutto sarà allietato dalle note della splendida dj e producer Mary Klare.



La mostra si può visitare il 25/11 e il 26/11 dalle ore 11 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 18:30





More info sui brand

• Casa Editrice: con la partecipazione della casa editrice FrontWork che presenta i magazines lifestyle: Via Condotti, Montenapoleone, Capri e Porto Cervo. Insieme all'ultimo magazine nato dedicato ad un pubblico internazionale; Roma Best Place. La loro mission editoriale si ispira ad: arte, cultura, design, moda e lifestyle.



Per maggiori informazioni seguite su www.romabestplace.com

Numero: T. +39. 06.45437049 – M. +39. 3356955798 – M. +39.3395378519



• Cocktail by Molinari. La Molinari Italia spa è una storica azienda fondata da Angelo Molinari nel 1945 a Civitavecchia in provincia di Roma ed è leader nel settore dei liquori dolci col noto brand Molinari extra.

Angelo Molinari era un esperto liquorista che forte della sua esperienza e del suo intuito personale, identificò nell’anice stellato l’ingrediente chiave per il successo del suo nuovo prodotto, la Sambuca, creando una ricetta speciale, di altissima qualità e dal gusto inconfondibile che ancora oggi rimane un segreto di famiglia. Molinari oltre a possedere marchi iconici, è anche il distributore italiano di diversi distillati premium internazionali, come la gamma Rémy Cointreau, toniche London Essence, vodka Tovaritch e Xenta Absenta.

E-mail: [email protected]

Sede legale: Viale delle Milizie 12 00192 Roma

Sede amm.va: Via Aurelia nord km 75,300 00053 Civitavecchia (RM)



Vittorio Viola TATTOO STUDIO è cresciuto circondato dall’arte, in quanto suo nonno è uno scultore proveniente da Carrara. Nella sua vita ha viaggiato tantissimo e dal Lazio si è spostato in Sicilia e poi in Abruzzo. Ha iniziato a tatuare per sperimentare qualcosa di nuovo e si è estremamente appassionato a quest’arte. Infatti prima di diventare un lavoro è per lui una vera passione, gli piace sperimentare ed uscire fuori dagli schemi, imprimere sotto pelle alle persone che si affidano a lui quelle che sono le loro emozioni cercando di tradurle in quello che è il suo stile.



Numero: +39.320.8798234

Luogo: VIA ETTORE ROLLI 41-43, 00153 ROMA