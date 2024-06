“Tù” (etichetta Up Music Studio) è il nuovo singolo del cantautore cubano Randy Ramos, un brano ballabile che racconta la storia di un uomo in cerca della donna giusta. Dopo averla trovata, conosciuta, facendole sapere come vorrebbe che fosse la loro vita insieme, lei decide di andarsene, ponendo fine a tutto perché non condivideva gli stessi sentimenti.

Randy: La canzone è nata da un mio bisogno di sollievo e non è stato difficile scriverla perché era la storia che stavo vivendo in quel momento! “Tù” segna soprattutto una nuova tappa nella mia vita. Rappresenta la crescita, la maturità e soprattutto un’opportunità.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/6KJylHZy6eJPNdUpXtqbxr

Randy Yoel Ramos Rondón, nato a Cuba il 22/01/1991. Ha iniziato con la musica da piccolo, all'inizio era solo un passatempo. Ha cominciato a scrivere canzoni per tutto e per tutti quelli che glielo chiedevano, fino a quando non ha realizzato la sua prima vera produzione, creando un gruppo chiamato Generación Futura, con il quale ha fatto un ottimo percorso per diversi anni, imparando soprattutto ad esibendosi sul palco, armonizzare le voci, ecc. Nel 2018 realizza un CD di musica urbana con le proprie canzoni intitolato “El Regreso”. A gennaio 2019 decide di non cantare più per nessun gruppo, ripromettendosi che, se fosse salito su un altro palco sarebbe stato con la sua musica. L’8 marzo 2020 è riuscito a realizzare il proprio sogno, quello di fare un concerto con i suoi pezzi ed una band dal vivo. Post covid l’artista ha creato Randy e Mekanika Real, da quel momento la sua vita è cambiata per sempre sotto tutti gli aspetti, finché non ho lasciato Cuba ed è venuto in Italia.

https://www.tiktok.com/@randy.ramos00?_t=8mVF6C2APE8&_r=1