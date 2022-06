Un impegno profuso con amore e dedizione quello dell’Amministrazione fiirmata Pizzuto.

La città di Monteroni rinasce giorno per giorno grazie all’attività piena della nuova giunta comunale.

Infatti, dopo mesi d’impegno sull’obiettivo prefissato, finalmente la Provincia di Lecce da il via ai lavori di ristrutturazione necessari alla rinascita del Velodromo degli Ulivi, storico impianto sportivo che vedrà come risorsa un’ammontare complessivo pari a 455.000 mila euro.

I lavori, affidati all’impresa EDILELE SRL di Martignano, questa mattina sono stati consegnati direttamente dal presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva.

Insieme a lui, il capo di Gabinetto Andrea Romano, il dirigente del Servizio Patrimonio della Provincia di Lecce Dario Corsini, l’ingegnere Francesco Negro, i due progettisti Claudio Barriera e Claudio Giancane ed il nostro Sindaco Mariolina Pizzuto dimostratasi fiera, ottimista e felice per il traguardo raggiunto:

“Sono molto soddisfatta di questa produttiva collaborazione con il Presidente della Provincia Stefano Minerva ed il suo Capo Del Gabinetto Andrea Romano. Finalmente possiamo ritenere avviati ufficialmente i lavori che porteranno alla piena riqualificazione del Velodromo Degli Ulivi, una risorsa fondamentale per la città di Monteroni e per tutto l’hinterland. Non ho voluto fare grandi proclami durante la mia campagna elettorale ma tra gli obiettivi prefissati c’è sempre stato quello di ridare al territorio un contenitore trasversale capace di attrarre turismo ed economia tramite l’organizzazione di eventi musicali, culturali e sportivi”.

Anche il Presidente Stefano Minerva , nelle sue dichiarazioni, si è ritenuto pienamente soddisfatto per la riuscita dell’obiettivo a quanto pare da sempre desiderato: ridare una storia sportiva alla comunità salentina. Questo è potuto accadere grazie alla sinergia degli uffici che hanno seguito un iter complicato passo dopo passo fino a trovarne la via d’uscita, ed ovviamente, è doveroso sottolinearlo:

“Si apre una nuova pagina, una nuova storia di sport e non solo, ancora tutta da scrivere” ha dichiarato il Presidente Minerva.

Il consigliere provinciale con delega ai Lavori pubblici e Impiantistica sportiva Antonio De Matteis evidenzia: “Quanto accaduto oggi conferma l’attenzione della Provincia di Lecce al territorio e alle opportunità di sviluppo che possono nascere dal recupero e dalla valorizzazione del patrimonio impiantistico dell’Ente. Il Velodromo, infatti, non solo sarà un fiore all’occhiello per il Nord Salento, ma potrà essere a servizio dei cittadini e degli sportivi di tutta la Provincia. Ancora una volta, dunque, un traguardo raggiunto dal presidente Minerva e da tutti noi, grazie all’impegno degli Uffici, cui va il mio personale ringraziamento”.

Dunque presto il Salento ritornerà a vivere d’eventi, di musica e di sport grazie ad un luogo che sarà predisposto al servizio di tutta la comunità ritenuta meritevole secondo l’attenzione della Sindaca Mariolina Pizzuto, donna che dimostra ogni giorno il suo grande amore per la città di Monteroni e per il territorio in cui lei è cresciuta.