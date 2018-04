Un panino con la crema di tarallo, sapore e tante novità da "Pub Stritt" tra le eccellenze campane sul quotidiano Repubblica

Il panino firmato Pub Stritt di Sasà Pagano, non si smentisce mai, continua a stupire e far parlare di sé! E c’è aria di novità, arriva l’esclusivo panino con crema di tarallo. Un nuovo panino che spacca e desta curiosità tra i più giovani e non solo che ancora oggi non ha un nome tanto che Sasà, sempre attivissimo sui social ha lanciato un vero e proprio sondaggio per dare un nome alla sua nuova specialità.

Pub Stritt, situato a Villa di Briano, sempre fonte di novità dal punto di vista del gusto e dei sapori, grazie all’amore e la passione che Sasà mette nei suoi panini e l’innata umiltà che lo contraddistingue immediatamente e da quel tocco in più al suo lavoro che svolge egregiamente.

E il nuovo panino è la dimostrazione tangibile, con hamburger di chianina IGP, provola di agerola, pancia magra di maiale paesano artigianale e la crema di tarallo di Sasà Pagano.

Un panino insomma, come sempre fantasioso e gustoso che invitiamo a provare per un appuntamento con la qualità ed i prodotti genuini da sempre targati da Pub Stritt. Ultimamente "Pub Stritt" è stato recensito tra le eccellenze campane dal quotidiano Repubblica un grande e soddisfacente risultato per Sasà Pagano che è soddisfatto del lavoro svolto in questi anni.