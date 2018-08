Estate Romana 2018, Francesco De Carlo chiude le piraterie di Teatri d’Arrembaggio con Francesco De Carlo Live

Dopo il successo di “È tutta colpa della Brexit”, il programma che lo ha visto protagonista su Rai Tre, il 25 agosto, Francesco De Carlo chiuderà in grande stile le "Piraterie" di Teatri d'Arrembaggio con "Francesco De Carlo Live".

Per chiudere la comicità della stagione estiva al Teatro del Lido di Ostia, Francesco De Carlo proporrà una miscela sapiente di satira acuta ed esperienza di vita vissuta, condite dai toni surreali che da sempre caratterizzano il lavoro del comedian, reduce da una tournée internazionale che l’ha visto partecipare al Fringe di Edimburgo, il Just For Laughs di Montreal, i Festival di Sud Corea e Sud Africa.

Dopo la comicità, il 26 agosto ultimo appuntamento con Teatri d'Arrembaggio con gli "incanti" del “Drum Circus” della Compagnia L’Allegra Banderuola e la direzione artistica Catia Castagna.

Drum Circus è uno spettacolo itinerante ideato e diretto da Catia Castagna, attrice, musicista, performer e facilitatrice di Drum Circle. Una ricetta che miscela ritmi creati da orchestre di percussioni estemporanee con spettacoli di arte di strada e arte circense: incursioni di giocolieri, acrobati, artisti di strada che eseguono le loro performance sui ritmi generati dal pubblico.Il pubblico si trasforma da semplice spettatore in musicista-attore, partecipando attivamente alla creazione artistica.

Teatri d’Arrembaggio ideato dall’Ass. Cult. Valdrada, interamente gestita da giovani artiste under 35, in net-working con l’ente pubblico Teatro del Lido/TiC e il Roma Fringe Festival è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.



Teatro del Lido - Via delle Sirene, 22 (Ostia). Ore 21.00 - Ingresso gratuito

info@valdradateatro.it - www.valdradateatro.it/teatri_arrembaggio.php