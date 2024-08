Un'avventura dickensiana ai confini dell'Asia: Old Fox è stato scelto da Taiwan come proprio rappresentante per gli Oscar 2025. Vincitore di 4 premi al Golden Horse Film Festival tra cui miglior regia e del riconoscimento per il miglior film al Tapei Film Festival.

TRAMA: Un ragazzino di 11 anni, alla ricerca di un punto fermo in un mondo che cambia troppo in fretta, trova conforto e saggezza nell'incontro con il suo vicino di casa, Old Fox.

Nel 2001, Ang Lee ha raggiunto un traguardo importante per la storia del cinema di Taiwan con La tigre e il dragone, trionfando agli Oscar con 4 premi su 10 nominations.