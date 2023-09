Giovanni Carlo Lodetti era nato a Caselle Lurani il 10 agosto 1942 ed è stato un calciatore italiano, di ruolo centrocampista, campione europeo con la nazionale italiana nel 1968.

All'età di quindici anni era entrato nel settore giovanile del Milan e già a diciotto era nella rosa della prima squadra, vincendo il campionato nella stagione di esordio.

Lo chiamavano "Basletta" per quel suo mento pronunciato da mediano ed in effetti lo era: "box to box" ma dai 'piedi buoni'.

Con la maglia del Milan ha vinto 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia.

Diciassette presenze nella Nazionale italiana, con cui ha vinto il campionato d'Europa 1968.



Indimenticabile ma soprattutto umano e questo il suo aneddoto più bello.

“Una mattina correvo al parco Trenno e vedo dei ragazzi che giocano. Mi fermo a guardare: la squadra che perde ha un giocatore in meno.

Non resisto e vado dietro al loro portiere: Scusa, mi fate entrare? Quello si volta e senza tanti riguardi mi fa: Ma dai, qui siamo tutti giovani!

Io insisto: Dai… gioco anche in porta. Alla fine uno mi fa segno di entrare. Dopo un po’ s’avvicina e dice: ‘Sai che sei buono? Ma sul serio eh!”.

“Erano troppo giovani per ricordarsi di Giovanni Lodetti e allora gli raccontai che avevo fatto tornei aziendali.

Sì, ma come ti chiami? Avevo un giubbotto con scritto Ceramica e gli dissi: Mi chiamo Ceramica.

Mi hanno guardato strano, pero’ mi chiesero se volevo giocare con loro ogni Sabato mattina, con loro al parco Trenno e io che avevo ripreso a divertirmi di nuovo accettai subito.



Durante le partite li sentivo urlare: Passa Ceramica! Tira Ceramica! Bravo Ceramica!

Passarono ben due anni prima che uno di loro mi smascherò dicendo: Ragazzi abbiamo giocato per due anni con Giovanni Lodetti senza saperlo!”.