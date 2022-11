Era stato ipotizzato come molto probabile e si è puntualmente verificato l'attacco russo alle infrastrutture energetiche su gran parte del territorio ucraino.

Sono stati un centinaio i missili lanciati su circa la metà degli oblast ucraini che, tra l'altro, hanno avuto come obiettivo le città di Kiev, Kharkiv, Odessa, Sumy, Leopoli...

Ma ad essere colpite non sono state solo le infrastrutture energetiche, ma anche numerosi edifici e ci sono vittime.

"È uno degli attacchi più massicci dall'inizio dell'invasione",

ha dichiarato il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashchenko.

Le sirene che invitano la popolazione a recarsi nei rifugi hanno suonato e stanno suonando in tutte le principali città del Paese. Kiev è al buio.

Here's what Kyiv looks like this evening after Russia's latest missile barrage targeting energy infrastructure. Half of the Ukrainian capital — a city of nearly 4 million people — is without power. pic.twitter.com/mDdvKIkH00