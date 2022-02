E' un periodo di grandi soddisfazioni musicali per l'artista italiano Claudio Caccini AKA Funkatomic: , da sempre punto di riferimento per chi ama l'acid jazz. La nuova versione del brano, pubblicato originariamente nel 2005, esce ufficialmente il 25 febbraio 2022, in esclusiva ancora su Traxsource.

Il nuovo rework di "All for You" Claudio Caccini l'ha realizzato con Francis Hylton, bassista dalla storica band britannica, con cui è in contatto da da tempo. "Collaboro da tempo con Francis, con cui ho già realizzato diversi brani. Tra l'altro sta per uscire anche un suo remix di 'Feel Like Makin' Love', un altro mio rework (di una celebre traccia prodotta da George Benson nel 1983, a sua volta cover di un brano di Roberta Flack, NDR) che sta ottenendo ottimi risultati", spiega Funkatomic che incontrerà tutta la band al Blue Note di Milano il 15 febbraio per pianificare insieme progetti futuri. Gli Incognito infatti si esibiscono nel celebre locale milanese dal 15 al 19 febbraio.

La nuova versione di "All for You" non è un semplice remix. C'è dietro un grande lavoro musicale. "Ho dato un 'vestito' disco funky alla canzone, rinnovando l'armonia ed inserendo anche il piano, che prima non c'era", racconta Funkatomic. "Ora 'All for You' ha un ritmo più incalzante. Della versione originale ho usato soltanto la linea vocale interpretata da Maysa Leak, la sezione di fiati e le chitarre di Bluey, il 'boss' degli Incognito. Francis ha dato un tocco più funky alla linea d basso, interpretando magnificamente la mia idea di rework dance dal sound attuale. Tutte le altre parti le ho risuonate, compreso l'assolo di piano".

E' un altro tassello importante per la carriera di un artista davvero poliedrico come Claudio Caccini AKA Funkatomic. Produttore e dj attivo in tutta Europa, è anche pianista, tastierista, compositore, arrangiatore e tecnico del suono. Funkatomic è attivo fin dal 1992 e da allora ha pubblicato ben 100 brani su etichette discografiche di livello assoluto (Sony Music Italy , Universal France, Bmg, Nervous...). Inoltre, da tempo gestisce con successo la sua personal label, WUrecords. In trent'anni di musica ha spesso con artisti artisti di livello assoluto come Dawn Tallman, cantante che ha spesso interpretato le hit di Bob Sinclar, i celebri Full Intention, Ce Ce Rogers, Double Dee, Derrick McKenzie, il batterista di Jamiroquai e tanti altri.

https://www.claudiocaccini.net/



Incognito ft. Maysa - "All For You" Funkatomic & Francis Hylton mix PREVIEW

https://www.instagram.com/tv/CZiAWrKtrTj/