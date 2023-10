Quasi perfetto il "giovedì europeo" delle italiane, dove in Europa League l'Atalanta ha pareggiato (ma in trasferta) 2-2 in casa dello Sturm Graz e la Roma ha vinto all'Olimpico per 2-0 contro la Slavia Praga, mentre in Conference League la Fiorentina si è allenata sconfiggendo per 6-0 al Franchi i non certo irresistibili serbi del Cukaricki, rimasti pure in 10 per gran parte del match.

In Europa League, l'Atalanta guida il Gruppo D con 7 punti, davanti a Sporting Lisbona e Sturm Graz con 4, mentre il Rakow è ultimo con 1 punto.

La Roma, a sua volta, è in testa al Gruppo G con 9 punti (quasi praticamente qualificata), precedendo lo Slavia con 6 e Servette e Sheriff con 1.

Anche in Conference League un'italiana è in testa nel proprio Gruppo. Dopo il largo successo di ieri, grazie alla differenza reti, seppur con soli 5 punti, la Fiorentina è in testa al Gruppo F davanti a Ferencvaros e Genk anche loro a 5, mentre il Cukaricki, alla sua prima esperienza in Europa, è fermo a zero.



Rivedremo le italiane impegnate in Europa League e Conference tra due settimane.





Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1717849181845340627/photo/1