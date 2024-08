Il Napoli scaccia la maledizione: torna a vincere al Maradona dopo 174 giorni!

Finalmente il Napoli torna a vincere al Maradona! Gli azzurri allenati da Antonio Conte conquistano la prima vittoria stagionale in casa battendo 3-0 il Bologna di Italiano. Termina una vera maledizione per il Napoli, che non riusciva a vincere in casa da ben 174 giorni. L'ultima vittoria era infatti datata 3 marzo, 2-1 conto la Juventus.



È tornato il Napoli. Di Lorenzo e Kvara illuminano la serata

Si doveva vincere per cambiare rotta, bisognava vincere perché la vittoria mancava da marzo, perché bisognava subito reagire. Il Napoli ha timbrato il cartellino contro un Bologna che farà la Champions.

Non è un Napoli bellissimo ma sicuramente più in partita e soprattutto in vantaggio alla fine dei primi 45’. Il Napoli ci prova con Raspadori ad inizio gara ma succede pochino. Il Bologna è ben messo in campo e ci prova con gli inserimenti ma il Napoli stringe le maglie. Nel finale di tempo il Napoli cambia marcia. Kvara prova la giocata di testa la palla sbatte sul palo e i felsinei si salvano. Non al 47’ quando Kvara indovina per Di Lorenzo. Il capitano si aggiusta la sfera e batte il portiere rossoblù. Un gol che vale tantissimo per acquisire morale. Nella ripresa il Napoli controlla, gestisce e aspetta il Bologna che non incide più di tanto. Il Napoli quando il Bologna sembra prendere campo raddoppia. Due tocchi e Kvara è libero di colpire. Il georgiano festeggia e permette al Napoli di respirare in una serata caldissima. Il terzo gol arriva nel recupero con Neres che trova Simeone che insacca.

Il Napoli ha una certezza: Buongiorno e rivedere Di Lorenzo in palla. Bisogna capire il centrocampo, e aspettare Lukaku. La vittoria serve a dare punti e morale e soprattutto consapevolezza.

Kvara a Dazn: "Essere diventato papà mi ha dato energia! Conte? Una garanzia"

"Essere diventato padre mi ha dato grande energia, credo di averlo dimostrato sul campo durante la partita. Avevo una gran voglia di scendere in campo e di dare il mio contributo alla causa per portare a casa una vittoria già molto importante. Sono un calciatore che ha sempre voglia di imparare cose nuove, di apprendere nozioni utili per proseguire il mio percorso di crescita. E avere Conte in panchina è sicuramente una garanzia. Speriamo di toglierci delle grandi soddisfazioni per tutto l'arco del campionato". Queste le parole del fantasista del Napoli, Kvaratskhelia, ai microfoni di DAZN.



Di Lorenzo a Dazn: "C'è stata un po' di 'cattiveria' dalla piazza, ma ci sta. Su Conte..."

Ha sbloccato il risultato con un bel gol sotto la curva, con annessa esultanza utile a spazzare le polemiche estive e le tante voci sul suo futuro spente dall'annuncio dato a luglio dall'allenatore e dal suo agente. Giovanni Di Lorenzo, a DAZN, ha dichiarato quanto segue: "E' stata un'estate particolare. C'è stata un po' di "cattiveria" da parte di tutto l'ambiente, nei miei confronti ho avvertito tanto affetto e tanto amore e proprio per questo non avrebbero accettato che io andassi via. E' un sentimento assolutamente ricambiato. Ed è a questa gente, che mi vuole un gran bene, che dedico questo gol sotto la curva.

Ci tengo a virgolettare il termine cattiveria perchè ci sta che la piazza possa mal digerire le voci di mercato soprattutto se riguardano il capitano. Ora è tutto ok e dobbiamo pensare esclusivamente al campo. Il mister è stato subito sincero con me, ho apprezzato tantissimo le sue parole. E' da poco che lavoriamo insieme. Non sappiamo come andrà a finire questo campionato, ma con lui in panchina cresceremo moltissimo come singoli e come squadra. Averlo come allenatore ci porta a dare il massimo in tutte le partite".



CLASSIFICA - Primi tre punti per gli azzurri di Conte: Napoli a un punto dalla vetta

La prima storica vittoria dell'Empoli in casa della Roma consente ai toscani di volare a quattro punti in classifica. Gli azzurri si godono così almeno una notte da primi in un groppone di ben sei squadre, in attesa di Hellas Verona-Juventus di domani sera. Male i giallorossi, a un punto dopo due giornate come il Milan.

Torna a sorridere il Napoli di Antonio Conte, che conquista la prima vittoria in questa stagione. A un punto anche il Bologna di Italiano.

La classifica di Serie A.

Torino 4

Parma 4

Udinese 4

Inter 4

Genoa 4

Empoli 4

Napoli 3*

Atalanta 3

Juventus 3*

Hellas Verona 3*

Lazio 3

Fiorentina 2

Bologna 1

Cagliari 1*

Monza 1

Roma 1

Milan 1

Venezia 1

Como 0*

Lecce 0

*una partita in meno



ULTIM'ORA Osimhen-Al Ahli, Romano: "Oltre 65mln al Napoli, manca ancora l'accordo con l'attaccante"

L'Al Ahli punta ad acquistare Victor Osimhen dal Napoli. Il club saudita ha presentato una prima offerta al Napoli per l'attaccante nigeriano.

A riferire le ultime su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "L'Al Ahli ha presentato un'offerta iniziale al Napoli per Victor Osimhen per un pacchetto di oltre 65 milioni di euro. Il Napoli è pronto a lasciarlo andare ma finora non c'è stato alcun accordo tra l'attaccante nigeriano e l'Al Ahli. L'accordo è ancora lontano dalla parte del giocatore, Osimhen prenderà in considerazione le opzioni, non è aperto al prestito".