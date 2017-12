"Delle madri" di Marina Minet vince il premio letterario "Per Agnese..."

La premiazione si è tenuta in Campania durante le festività natalizie.



Si è tenuta il 27 dicembre ad Aquara, un piccolo paesino del Parco Nazionale del Cilento, in provincia di Salerno, la premiazione dei vincitori del Concorso Letterario “Per Agnese…”

Nella bella cornice dell’oratorio parrocchiale, alla presenza di un folto pubblico e numerosi autorità civili e istituzionali, sono stati conferiti i premi ai vincitori assoluti di ogni sezione: per la poesia edita al volume “Delle Madri” di Marina Minet (L’Arca Felice 2015) con la seguente motivazione “Per avere, attraverso la sua Poesia, raccontato le “maternità” possibili con precisione, stile, ispirazione, compassione”; per la poesia inedita a Lelia Ranalletta; per il racconto inedito a Lucido Peduto; per il premio speciale Libera a Maria Natalia Iiriti.

Quest’ultimo riconoscimento è stato assegnato, ad insindacabile giudizio della Giuria, alla poesia che, nell’ambito della sezione Inediti, ha meglio interpretato la fatica e la lotta delle donne per il rispetto dei propri diritti. Ad ogni vincitore è stata conferita una pergamena con motivazione della giuria e un premio in danaro.

La giuria, formata da Carmen Pellegrino – Presidente (scrittrice), Teresa Vecchi, Fioravante Serraino, Katiuscia Stio, Milena Carducci, Marcella Lamattina, Zairo Ferrante, ha inoltre assegnato ulteriori riconoscimenti sotto forma di attestati di merito ad autori locali e nazionali meritevoli.

L'iniziativa è stata orgazizzata dall'Associazione Culturale "Sebben che siamo donne" diretta da Maria Capozzoli, con il patrocinio del Comune di Aquara, del Comune di Caggiano, della BCC di Aquara.