Il problema dell'inquinamento atmosferico in generale oggi è molto sentito. Da più parti si sta denunciando il numero di morti che ogni anno sono riconducibili a questo inquinamento .

Spesso commettiamo l'errore di pensare che inquina tutto pertanto inutile parlare di aerei o di auto o di forni a legna.

Invece la prevenzione da fare è "primaria " bisogna agire su ogni smaltimento colposo e doloso.

Anche gli aerei e quindi gli aeroporti sono fonte non indifferente di problematiche e i nostri studi hanno evidenziato chiaramente che alcune sostanze non devono raggiungere gli uomini e il territorio.

Oggi si cerca ancora di " deridere " la scienza e spesso chi lo fa è la politica e imprenditori che sono sordi ad alcune raccomandazioni.

Purtroppo qualcuno fa finta di non conoscere o di non fare conoscere che alcune criticità quali ad esempio proprio l'aeroporto Costa d'Amalfi sono a serio rischio di disastro ambientale.

La popolazione ivi residente non ha ancora preso coscienza del problema anche perchè la " politica " lancia messaggi rassicuranti. Parla di sviluppo e posti di lavoro, in realtà se qualcosa ci sarà è tutto sulle spalle dell'ignara popolazione e non sarà certo un boom economico per la cittadinanza.

Pontecagnano - Bellizzi e dintorni potrebbero diventare entro un decennio la prossima " terra dei fuochi " . La gente elemosinerà meno voli, meno rumore, più misure ...che non verranno mai fatte ! La storia insegna che questo è accaduto in altre regioni Italiane , dove i cittadini lottano contro i danni delle aree aeroportuali. Basterebbe vedere ciò che accade a Fiumicino, ad Orio al Serio, a Capodichino dove la gente è davvero sul piede di guerra, oppure a Firenze che ancora lotta per impedire la pista di Peretola.

Pontecagnano....tace ancora !

Tra l'altro gli inquinanti non renderanno più competitivi i prodotti di quarta gamma, la rucola Igp e i prodotti caseari, prodotti entro almeno un raggio di 15 km. Chissà se gli imprenditori del luogo questa cosa l'hanno capita !

Ho la certezza che il vento sta cambiando e che alcune scellerate scelte saranno destinate al fallimento completo.

La nostra terra oggi non è più in grado di porre rimedio alle tante imbecillità umane e se non si ascolta la scienza chi si dovrebbe ascoltare... il pizzaiolo del paese o il "politicuccio" diventanto sindaco?

In Italia si è persa una cosa importante... il livello. Non si comprende più chi dovrebbe parlare e chi invece farebbe meglio, per incompetenza e mancanza di titoli, a non parlare.

Al seguente indirizzo troverete le mie osservazioni e la mia relazione al PNA, Piano Nazionale Aeroporti: (m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0103210.24-08-2022)

drive.google.com/file/d/15VxCZ2KVqRyoeBocsvYGsTjgYJl21Rxa/view

