Misure drastiche in Tunisia per evitare un lockdown generalizzato che ammazzerebbe definitivamente l'economia già disastrata delo Paese.

Per questo, oltre al coprifuoco, bar e ristoranti saranno chiusi dopo le 16 e divieto di spostarsi da una regione all'altra. se non per motivi di studio o di lavoro.

Inoltre, sono stati annullati tutti gli eventi pubblici e da questo venerdì, niente feste neppure in casa, mentre in strada sono vietati gli "assembramenti" superiori a quattro persone. Chiuse le moschee.

Per quanto riguarda le scuole, rimarranno aperti asili e scuole elementari, invece niente didattica in presenza per scuole superiori e università.