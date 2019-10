Da martedì 22 ottobre è in rotazione radiofonica e disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali “Morti di Giga” il nuovo singolo dei più3dB. Il brano racconta come le relazioni sociali, oggi passano tramite le piattaforme digitali e le avventure sessuali attraverso un display. La tentazione diventa un’esperienza sempre più smart e condivisa. La tecnologia è sempre più complice a cambiare le relazioni. Single, fidanzati e coppie sposate condividono la stessa curiosità quella di condividere selfie provocanti .



“Morti di Giga” è accompagnato da un video che descrive la storia di tre giovani chat addicted e il loro imprevisto: sono finiti i Giga, sul più bello!

Donne e uomini sfilano a turno davanti alla band per farsi dei selfie particolari destinati a perfetti sconosciuti in cerca di “avventure usa e getta”. Personaggi esterni alla scena riceveranno selfie nelle condizioni più disparate: dal trader notturno alla teenager al supermercato, sgamata da un vicino curiosone. In fondo a chi non è mai capitato di ricevere una foto hot nel momento meno opportuno?