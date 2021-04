MINI Meets Music Contest compie tre anni e raddoppia. Per l'edizione 2021 cerca non uno ma due giovani talenti musicali, un producer ed una songwriter che avranno la possibilità di lavorare sulla propria creatività.

Lo scorso anno ha offerto al vincitore, l'estroso dj producer DEITZ (nella foto), una vera e propria esperienza da professionista: un corso base presso Mat Academy e la realizzazione di una produzione discografica presso Studio1. Il 7 maggio 2021 l'EP che DEITZ ha realizzato verrà pubblicato da DVS Records, una delle label coinvolte nel contest.

"Quella di MINI Meets Music Contest è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Vivere tutto questo durante la pandemia è stato spesso frustrante, ma proprio il percorso per realizzare un produzione musicale è stato fondamentale per non perdere mai la bussola", racconta DEITZ, ovvero il 23enne Giovanni Deidda, un giovane dj producer che si sta anche laureando in ingegneria, ovviamente con una tesi a metà tra musica e tecnologia. "Il confronto con Luca Guerrieri e gli altri professionisti con cui ho avuto la fortuna di lavorare mi ha fatto capire la direzione da prendere per il futuro".

Per il 2021 MINI Meets Music Contest cerca due talenti, un producer e una songwriter, che abbiano tra i 18 e i 25 anni. I vincitori realizzeranno una produzione discografica che verrà pubblicata da una delle label coinvolte nel progetto.

Chi si candida come producer non deve necessariamente essere anche dj, le ragazze possono proporre musica strumentale oppure canzoni. Ciò che davvero conta, per i producer, è la capacità di trasformare una semplice idea in una produzione musicale vera e propria. Le ragazze che si candidano come songwriter, invece, saranno selezionate per la qualità delle loro composizioni. Per il resto, massima libertà: la manifestazione è come sempre aperta ad ogni genere musicale, né ci sono limitazioni per quanto riguarda la lingua.

Senz'altro, la terza edizione di MINI Meets Music Contest non regala il successo, ma offre opportunità concrete: confronto con un team di professionisti, produzione e pubblicazione della propria musica. Tutti i dettagli della manifestazione saranno disponibili a breve sul sito ufficiale www.meetmusic.it.

"Non cerchiamo solo potenziali star. Il contest è dedicato soprattutto a talenti che abbiano voglia di lavorare davvero sulla loro musica", spiega Luca Guerrieri, il creatore di Meet Music. "Per quel che riguarda le due diverse categorie, producer e songwriter, in un mondo ideale non ci sarebbe certo bisogno di 'quote rosa'. In questo momento però credo che sia utile dare uno spazio specifico alle ragazze, perché la scena ha bisogno di loro".

MINI Meets Music Contest nasce con il supporto di MINI (BMW Italia), dall'esperienza di Meet Music, community musicale che fin dal 2017 organizza un meeting gratuito che fa incontrare artisti e professionisti esperti con chi sogna di diventarlo. L'appuntamento per l'edizione 2021 è per il 28 e 29 giugno.