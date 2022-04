Domenica 24 Aprile 2022 presso il Teatro Olimpico di Sabbioneta, splendido esempio della “Città Ideale”, si è svolta la Conferenza stampa dei FSD di Conifa.

Alla conferenza hanno partecipato il sindaco di Sabbioneta, i presidenti e i manager di Conifa e i rappresentanti delle squadre Conifa provenienti tutto il Mondo.

Prima della Conferenza stampa si sono svolti i sorteggi del mondiale femminile di calcio 2022, che si svolgerà in Tibet, dove la squadra del Tibet NSA si scontrerà nella prima partita con la squadra del Matabeleland FC e lo Szekelyfold LE incontrerà la FA Sapmi.

Sono stati sorteggiati anche i partecipanti ai gironi della coppa d’Africa di calcio maschile in cui la squadra del Pro Arena incontrerà quella di Yoruba Nation e il Matabeleland incontrerà il Biafra FF.

A seguire sono stati presentati in anteprima mondiale i due nuovi trofei, quello Mondiale e quello Europeo che verrà consegnato per la prima volta durante gli Europei 2022 a Giugno a Nizza.

La Confederazione delle Associazioni Calcistiche Indipendenti (CONIFA), insieme al Comune di Sabbioneta, sono onorate di annunciare una serie storica di eventi volti allo sviluppo dell'organizzazione mondiale e dei suoi membri.



Gli FSD Conifa

Conosciuti come Football Strategy Days, i membri e i partner sono invitati a unirsi al sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO per - nelle parole del presidente globale della CONIFA, Per-Anders Blind - "definire un percorso verso il futuro per ogni continente".

Dal 22 al 24 aprile 2022, i delegati di ciascuna delle squadre mondiali associate a CONIFA parteciperanno a giornate di meeting che verteranno sugli argomenti dei vari continenti, sul business, sugli arbitri, sul calcio femminile, sul calcio no limits, sul nuovo trofeo club europeo, oltre ad avere l'opportunità di immergersi nella cultura di Sabbioneta, rinomata in tutto il mondo, situata in Lombardia, nel nord Italia.

Il business meeting era presieduto da Fabio Puntillo, General Manager Conifa, quello arbitri da Roger Lundback, Direttore arbitri mondiale Conifa, il meeting sul calcio femminile da d’Alary Dalton, Direttore del calcio femminile mondiale Conifa, quello sul calcio no limits da Francesco Zema, Direttore calcio disabili mondiale Conifa, e il meeting sul nuovo trofeo per club europeo da Givi Todua, Direttore ECT Conifa.



Sabbioneta

Sabbioneta è un'affascinante rappresentazione pratica di un'ambizione filosofica: la città fu edificata per volere del duca Vespasiano Gonzaga con l'obiettivo di concretizzare la concezione rinascimentale della 'Città Ideale' in cui arte, architettura e urbanistica rappresentano la massima espressione di classicismo.

Le teorie cinquecentesche che ne hanno guidato la progettazione fanno di Sabbioneta un'area di incredibile valore architettonico e artistico: nelle sue strade, nei suoi scorci e nei suoi palazzi si possono riconoscere le teorie prospettiche e le teorie delle proporzioni che le conferiscono armonia ed eleganza.

I Trofei

I Trofei Conifa Mondiale ed Europeo hanno lasciato Stoccolma con un volo speciale per Milano e continueranno fino a Sabbioneta con lo staff presidenziale al seguito.

Venerdì saranno presi in carico dal Sindaco di Sabbioneta e domenica finalmente ci sarà la presentazione ufficiale.

Il Trofeo Europeo è stato realizzato su progetto di Stefano Voi che è stato il vincitore del Contest sui social Conifa organizzato pochi mesi fa.

Il Trofeo Europeo di Conifa sarà svelato per la prima volta domenica durante la cerimonia ufficiale di presentazione nel Teatro Olimpico di Sabbioneta che si svolgerà al termine della FSD a Sabbioneta. L'attesa è stata lunga, ma è stata finalmente soddisfatta.