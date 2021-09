La Fondazione Oasi Regina degli Angeli Onlus è stata creata da Padre Carmine Zaccarielloe dal 1998 ad oggi ha dato molti frutti, ospitalità a famiglie, a ragazze madri con figli, a persone disagiate. A loro è riservata accoglienza e benevolenza. Tra le attività coordinate da Padre Carmine, riflesso della quotidiana laboriosità delle api, si sta vivacemente incrementando la produzione di miele e la lavorazione della cera d'api.



Da quest’anno si è inaugurata “la casa delle api”, una piccola struttura che prevede l’installazione delle arnie a ridosso di una casetta in legno. Si tratta di apiterapia, un metodo terapeutico naturale, efficace e al tempo stesso antico, che affianca la medicina ufficiale. Con questo trattamento è possibile curare, prevenire e nei casi più gravi alleviare tante patologie. Nessun altro metodo terapeutico è tanto efficace.



Inoltre, ricadendo nel territorio del Parco Regionale di Roccamonfina Foce Garigliano, ci si occupa anche della lavorazione e della trasformazione della castagna, frutto di questa zona montana. Tutto ciò che viene prodotto è il risultato di un'accurata filiera di realizzazione sempre finalizzata al reinserimento nella società di persone svantaggiate.



Sul sito internet www.reginadegliangeli.itsi legge: “Il fine principale della Fondazione è quello di promuovere iniziative di solidarietà a beneficio di soggetti svantaggiati a causa delle loro condizioni fisiche ed economiche, sociali, familiari o che comunque versino in situazioni di disagio. Con tale opera si vuole concretamente dare un aiuto alle persone bisognose ed accendere in loro la certezza che esiste un futuro migliore”.

Alla pagina www.reginadegliangeli.it/testimonianze si possono leggere le testimonianze di persone che hanno conosciuto padre Carmine ed hanno visitato la meravigliosa Oasi immersa nel verde.



Ameglio di Marzano Appio