24 maggio 2018: Buon compleanno Molto Club & Restaurant!

Giovedì 24 maggio si festeggia l'ottavo compleanno di Molto club & Restaurant (Carate), punto di riferimento di chi in Brianza e non solo vuol far tardi con stile e con il sorriso sulle labbra. Frequentato da un pubblico anche adulto, apre già all'ora dell'aperitivo e continua a far ballare fino a tarda notte. Giovedì 24 maggio si festeggia dalle 20 e 45 alle 3 del mattino. Aperitivo, cena o pizza per chi vuole mangiare all'aperto. Alla musica live pensano Banane & lamponi, più tardi il sound anni '80 - '90 è quello del di Corrado Apeddu, dj molto attivo in Costa Smeralda. Ingresso omaggio per tutti dalle 22 e 30 alle 23 e 30.



Molto Club & Restaurant

Via della Valle 71 Carate Brianza (MB)

info 335434060 www.moltoclub.com

https://www.facebook.com/moltoclub/

Molto Club & Restaurant è un locale di riferimento a Monza e Brianza e si propone ad un pubblico elegante e selezionato. É situato sulla nuova Valassina, all'altezza di Carate Brianza. La struttura architettonica, di recente costruzione, presenta tre aree fondamentali: un'accogliente ristorante all'aperto, una spaziosa zona disco con pista da ballo e tavoli privè ed infine un lounge bar con posti a sedere. Tutta la struttura è dominata da un enorme abete secolare a fianco del quale troviamo la pista da ballo coperta. Tutti gli spazi del locale si integrano perfettamente in un armoniosa convivenza con il giardino di alberi e fiori che rendono magico il contrasto tra naturale e artificiale. Impianti tecnologici all'avanguardia completano il Molto Club & Restaurant. L'innovativo tetto-suono funge da impianto audio e un accurata illuminazione a LED cambia-colore completano il già ricchissimo sistema di luci offrendo al pubblico uno spettacolo entusiasmante.

Molto Club & Restaurant è uno spazio polifunzionale all'aperto, che mantiene il fascino del club intimo e raccolto, sapendosi adattare alle molteplici esigenze che la sua ricca programmazione richiede. Il progetto è curato con passione ed entusiasmo dai titolari del Dorsia e del Noir, locali storici in Brianza. Aperto da maggio a settembre il Molto Club & Restaurant ha molti spazi al coperto ed è sempre aperto, anche in caso di pioggia.