Dopo l'ultimo duello tv di venerdì tra Johnson e Corbyn andato in onda sulla BBC, duello dove nessuno dei due più probabili candidati a diventare prossimo premier del Regno Unito ha prevalso sull'altro in base a ciò che hanno detto i commentatori politici britannici, il dibattito sulle elezioni politiche che si svolgeranno in Gran Bretagna il 12 dicembre si è spostato su un documento riservato che venerdì è apparso sul sito Reddit.

Non un documento qualunque, bensì lo stesso documento che i laburisti avevano già svelato a novembre, in cui sono contenuti i piani di un accordo commerciale tra UK e USA che prenderebbe il via subito dopo la Brexit. E tra i punti dell'accordo vi è quella che i laburisti definiscono la privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale britannico che finirebbe per essere svenduto alle multinazionali del farmaco statunitense.

Il caos sul documento è adesso totale, perché al Labour si chiede come ne sia venuto in possesso, con il partito di Corbyn che non vuole svelarne la fonte; i conservatori - che ne diminuiscono la portata - a loro volta lo hanno però negato al Parlamento; e ora tutti e due i partiti vogliono avere spiegazioni da chi sia stato caricato e reso pubblico su Reddit dopo che i tecnici del sito hanno indicato una "matrice" russa nell'operazione, sospendendo per questo 61 account collegati a quanto era accaduto.

Adesso il Labour chiede chiarimenti su possibili influenze di Mosca in altri avvenimenti legati al voto del 12 dicembre, mentre Boris Johnson, che nega influenze russe, ha però incaricato il National Cyber Security Center di investigare.

Sebbene gli ultimi sondaggi indichino una netta affermazione da parte dei tories, il Labour è comunque visto in progressiva risalita, tanto da ridurre ad una sola cifra la percentuale di distanza che in precedenza si aggirava intorno al 12%.

Questo ennesimo colpo di scena consentirà a Corbyn di recuperare nelle preferenze? E, soprattutto, ce ne saranno altri nei prossimi giorni?