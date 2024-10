Il libro "Cruciverba liturgici. Conoscere il Vangelo giocando", scritto da Michele Di Leo e pubblicato il 24 luglio 2024, edito da Edizioni del Poggio offre un approccio innovativo all'insegnamento del Vangelo per i più giovani. Pensato per bambini che si preparano a ricevere i Sacramenti, questo volume trasforma lo studio del Vangelo in un gioco interattivo.

Ogni domenica dell'anno liturgico è accompagnata da un cruciverba, progettato per aiutare i ragazzi a memorizzare i momenti fondamentali della vita di Gesù. Questa soluzione educativa stimola non solo la curiosità ma anche la collaborazione tra i bambini, rendendo il percorso religioso più coinvolgente e partecipativo.

Secondo l'autore, il progetto è nato quasi per caso, ma è cresciuto grazie alla curiosità dei fanciulli che hanno trovato il metodo divertente e utile per approfondire la loro fede. Le attività sono pensate per essere utilizzate in gruppo o individualmente, offrendo un valido supporto a catechisti e genitori impegnati nell'educazione religiosa dei più piccoli.

Il formato del libro si rivela accessibile e pratico, permettendo ai bambini di apprendere mentre giocano, senza trascurare il significato profondo dei testi evangelici.

Perché leggerlo?

Apprendimento ludico: trasforma lo studio del Vangelo in un'esperienza divertente e interattiva, ideale per stimolare la curiosità dei bambini.

Facilità di memorizzazione: I cruciverba aiutano i più piccoli a fissare nella memoria i momenti salienti della vita di Gesù.

Adatto a catechisti e genitori: un supporto pratico ed efficace per chi si occupa della preparazione ai Sacramenti, offrendo attività da svolgere in gruppo o individualmente.

Coinvolgimento attivo: promuove la collaborazione tra bambini e rende il percorso di apprendimento più partecipativo.

Formazione e divertimento: offre un metodo alternativo per approfondire i valori evangelici senza mai tralasciare il significato profondo dei testi

Link per saperne di più...