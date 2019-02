Sarah Di Pinto: “Un sogno da cantare” è il singolo arrivato in finale nell’ultima edizione di Area Sanremo

La giovanissima cantante pugliese esordisce con una dolce ballad pop che omaggia la Musica vista come “musa” e “amica” sempre fedele e presente.

«”Un sogno da cantare” è un viaggio tra emozioni contrastanti che navigano nel cuore e, a volte, cercano nella musica, panacea di ogni male, la strada per risalire e contrastare solitudini e delusioni...anche quando non ho bisogno di niente, la musica rimane con mei perché leitmotiv della mia vita!» Sarah Di Pinto

Il singolo nasce dalle idee di Sarah poi concretizzate e realizzate dalla penna di Alba De Vito, dall’arrangiamento di Domenico D’Erasmo e dalla produzione della Incanto Productions.

GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE:



Autoproduzione

Radio date: 7 dicembre 2018

BIO

Sarah Di Pinto, nata nel 1998, vive a Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani. Dal 2016 iscritta alla facoltà di Filosofia presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Sin da piccola ha sempre desiderato suonare uno strumento musicale, in particolare le percussioni. Visto il suo talento, i suoi genitori, all’età di 11 anni, l’hanno iscritta alla scuola media ad indirizzo musicale “Riccardo Monterisi” di Bisceglie. Durante questi anni, Sarah ha avuto l’opportunità di suonare in una vera e propria orchestra composta da più di 100 studenti-musicisti e girare l’Italia in varie rassegne musicali, vincendo premi e riconoscimenti a livello nazionale.

Durante gli anni al liceo classico, ha superato l’esame d’ammissione presso il conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. All’età di 14 anni ha iniziato a cantare e partecipare a vari concorsi a livello locale, vincendo alcuni premi, tra i quali il prestigioso “A’ da mast” a Bisceglie, dove è stata riconosciuta come “musicista dell’anno” nel 2016. Nello stesso anno è stata ammessa a partecipare alle Olimpiadi di canto moderno on-line, ideate e organizzate dal maestro Carlo Nardini.Nel 2018 avvengono i più importanti eventi della sua giovane carriera appena iniziata.

Partecipa con la sua musica ad un importante evento benefico promosso dal Rotary Club di Bisceglie.

Si esibisce, convocata dalla redazione del noto talent show musicale XFactor, nel prestigioso Auditorium Parco della Musica di Roma.

È prefinalista al concorso Sanremo New Talent, in cui ha iniziato a prendere confidenza con uno dei più importanti palcoscenici italiani, rilasciando interviste e vincendo premi.

A Ottobre è finalista al concorso Area Sanremo, su un totale di oltre 2200 partecipanti in ambito nazionale, ricevendo molti consensi e incoraggiamenti a proseguire il suo cammino musicale da parte di importanti addetti al settore, produttori discografici, direttori d’orchestra e promoter nazionali.

Per il suo futuro continua a studiare canto, arte scenica e composizione presso l’associazione musicale “Incanto” a Modugno con l’insegnante Alba de Vito, la quale si è occupata della composizione di musica e testo del suo primo inedito “Un sogno da cantare”, avvalendosi della collaborazione di Mimmo D’Erasmo, musicista e arrangiatore professionista.

Contatti e social

PROFILO FACEBOOK

www.facebook.com/Sarah.Official.MusicDream/

INSTAGRAM

www.instagram.com/sarah_official_music/

CANALE YOUTUBE

www.youtube.com/channel/UC11Dr4NEB_C6VXrdADqCEWA