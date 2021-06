Nella foto la premiazione di Niccolò Agliardi (Premio Lunezia Nuove Stelle 2008), recente vincitore del Golden Globe e candidato all'Oscar per il brano "Io sì" interpretato da Laura Pausini.



Deciso il termine ultimo per iscriversi al Premio Lunezia Nuove Proposte 2021, in collaborazione con Rai ISORADIO: Lunedì 5 Luglio.

Il vincitore potrà accedere alle fasi finali di "Area Sanremo": la rassegna che offre due passaporti per il palco dell'Ariston.

Oltre all'opportunità offerta al vincitore del Premio Lunezia, tutti i brani finalisti (8 tra band e cantautori) otterranno la programmazione radiofonica a RAI ISORadio.

Le audizioni della fase Semifinale sono previste a Roma a Luglio (data e sede in via di accordi).

La Direzione Artistica Nuove Proposte, affidata a Loredana D'Anghera, è inoltre al lavoro per ottenere nuove finestre mediatiche e tutte le migliori circostanze per procurare occasioni di collaborazione e promozione per i finalisti.

Nelle Semifinali e nelle Finali, i candidati saranno seguiti da produttori, artisti e critici musicali di indubbia fama.

Alcune delle opportunità di promozione e collaborazione generate (nelle ultime edizioni) dal Premio Lunezia sono notificate sul nostro sito ufficiale.

